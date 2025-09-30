Какую максимальную температуру способен выдержать организм человека?

Жара с каждым годом становится все большей проблемой для всего мира. Человеческое тело выносливо, но оно не может выдержать запредельно жаркую погоду. Так какая же температура — максимально допустимая для нашего организма? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

По результатам научной работы от 2020 года, опубликованной в журнале Science Advances, все довольно просто — человек может выдержать температуру до +35 градусов Цельсия по влажному термометру. Но акцент здесь именно на последнем пункте, потому что температура по влажному термометру — не та же, о которой рассказывают в прогнозе погоды.

Подобная температура измеряется по термометру, обернутому влажной тканью, благодаря чему замер учитывает и тепло, и влажность, что немаловажно. Чем больше воды в воздухе, тем сложнее поту испаряться с тела человека и охлаждать организм.

При низкой влажности, но высокой температуре, и наоборот, температура по влажному термометру, вероятно, не приблизится к максимальной для человека. Но если оба параметра высоки, то этот показатель может подобраться к опасному для здоровья уровню.

Например, при температуре воздуха в +46,1 градус Цельсия и влажности 30%, температура по влажному термометру составит лишь +30,5 градусов. Но когда воздух прогреется до +38,9 при влажности 77%, влажный термометр покажет примерно +35 градусов — опасную для организма цифру.

Причина, по которой жара и высокая влажность опасны, проста — человек теряет способность к регуляции своей внутренней температуры. Если температура по влажному термометру перевалит за допустимый максимум, мы по-прежнему сможем потеть, но это не поможет охладить тело до состояния, необходимого для нормальной работы физиологических функций.

В результате перегревшийся человек потерпит тепловой удар при температуре 40 градусов, что может привести к учащению пульса, растерянности, делирию, кожному зуду, потере сознания и коме.

Но стоит прояснить, что слишком высокая температура по влажному термометру не убивает моментально. Для фатального исхода в ней, скорее всего, придется провести примерно три часа. Никаких способов рассчитать более точные временные рамки нет: некоторые исследователи пытались прикинуть цифру, но подвергать живых людей подобному риску ради эксперимента — нарушение этики.

По этой же причине нет никаких подтверждений, что 35 градусов — точное значение максимально выживаемой температуры. По подсчетам специалистов, истинная цифра лежит где-то между +34 и +36,5 градусами Цельсия.

Кондиционеры могут спасти от смертельной жары, но не у всех людей есть доступ к ним. И даже в регионах, где они распространены, электросеть может быть нестабильной. Например, пакистанский город Джейкобабад, который часто называют самым жарким на планете, перевалил за 35 градусов как минимум четыре раза. В Мексике, Австралии и ОАЭ также есть города, где температура почти достигла предела.

Наконец, некоторые исследователи считают, что 35-градусный порог в реальности недооценивает негативное влияние высокой температуры на человеческий организм. По мнению части специалистов, эта цифра не учитывает нюансы, вроде возраста человека, его физического состояния, истории болезней. Данные факторы могут снизить сопротивляемость организма жаре даже при не такой высокой температуре.

Жара также имеет свойство осложнять существующие медицинские проблемы, вроде высокого кровеносного давления и сердечных заболеваний. Люди, страдающие болезнями почек, находятся под угрозой, потому что жара влияет на уровень воды в организме, а его нужно строго мониторить.