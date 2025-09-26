Xiaomi представила ультратонкий внешний аккумулятор

Xiaomi анонсировала новый портативный аккумулятор Inshajiang Magnetic Ultra-Thin 5000 15W в Китае. Он отличается тонкостью — всего 6 мм, и лёгким весом — 98 г. Аккумулятор позволяет заряжать сразу два устройства: с одной стороны есть беспроводная зарядка до 15 Вт с магнитами для удержания совместимых смартфонов, а с другой — порт USB-C с проводной зарядкой до 22,5 Вт. Остаток заряда отображается с помощью LED-индикаторов.

© Ferra.ru

Компактность устройства обеспечена технологией батареи с высоким энергоёмким материалом, содержащим 16% кремния — аналогичной той, что используется во флагманском Xiaomi 17 Pro. Аккумулятор также защищён от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения.

© Xiaomi

Размеры устройства составляют 98,5 × 71,5 × 6 мм.

Xiaomi Magnetic Ultra-Thin 5000 15W будет продаваться в Китае по цене 299 юаней (~42 доллара). Пока неизвестно, когда гаджет появится на других рынках.