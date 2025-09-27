В России начали разработку оптимальных алгоритмов для ионных квантовых компьютеров

Научный сотрудник Физического института РАН (ФИАН) Илья Семериков на Мировой атомной неделе рассказал, что квантовые вычисления представляют собой новый подход к использованию компьютеров, который позволяет решать чрезвычайно сложные задачи быстрее, чем традиционные вычислительные системы. Российские учёные активно исследуют ионные квантовые компьютеры.

Семериков отметил, что их цель — создать квантовый компьютер, состоящий из тысяч специальных элементов, известных как кубиты. Эти кубиты способны выполнять вычисления с высокой точностью, достигающей 99,9999%. С помощью таких высокоточных устройств и новых программных решений учёные надеются решать важные экономические задачи значительно быстрее, чем это возможно на обычных компьютерах.

Одним из преимуществ квантовых компьютеров перед классическими является их способность работать без значительного увеличения энергопотребления при добавлении новых кубитов. В отличие от этого традиционные ЦОДы требуют новых электростанций для поддержания своей работы по мере увеличения числа компьютеров. Россия имеет потенциал стать лидером в этой сфере, поскольку пока не ясно, какой метод или архитектура окажутся наиболее эффективными для квантовых вычислений в будущем.

Также Семериков рассказал о новом методе, известном как Алгоритм квантовой приближённой оптимизации (QAOA). Этот подход использует квантовые компьютеры с меньшим числом кубитов для поиска приближённых, но достаточно хороших решений сложных задач. QAOA может быть полезен в таких областях, как улучшение безопасности шифров, оптимизация логистических цепочек и других задачах, которые трудно решить с помощью классических вычислительных систем.