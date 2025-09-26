Пользователи iPhone пожаловались на неработающий «Календарь» в iOS 26

Пользователи iPhone столкнулись с ошибкой в работе встроенного приложения «Календарь» после обновления до iOS 26. Сбой проявляется в некорректной работе функции поиска по событиям, сообщает MacRumors со ссылкой на жалобы на форумах Apple и Reddit.

Проблема затрагивает широкий спектр устройств — от iPhone 13 mini до iPhone 17 Pro. При попытке найти ранее созданные события система зачастую не отображает результаты. При этом сбой носит выборочный характер: часть запросов продолжает работать корректно.

Первое упоминание о неполадке появилось еще в период бета-тестирования iOS 26, однако массовое внимание она получила после релиза финальной версии в середине сентября. Отмечается, что ошибка сохранилась и в первой бета-версии обновления iOS 26.1.

В службе поддержки Apple подтвердили, что компания осведомлена о сбое и планирует устранить его в одном из будущих обновлений операционной системы. Сроки выпуска исправления пока не уточняются.

iOS 26 вышла 15 сентября для смартфонов Apple, включая iPhone 11, iPhone SE (2020) и новее.