Xiaomi 17 Pro получит чехол, превращающий его в рабочую «ретро-консоль»

Xiaomi показала для новой серии смартфонов необычный аксессуар — ретро-чехол для моделей 17 Pro и 17 Pro Max. Чехол стоит около 299 юаней (~40 долларов) и выполнен из приятного на ощупь материала тёмного цвета. В нём даже предустановлены игры — Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner и знаменитая «Змейка».

© Ferra.ru

Аксессуар подключается по Bluetooth, не содержит рекламы и имеет собственный аккумулятор на 200 мАч, которого хватает до 40 дней. Заряжать телефон можно прямо в чехле, но беспроводная зарядка при этом недоступна.

Напомним, у 17 Pro есть дополнительный экран сзади размером 2,66 дюйма — он показывает уведомления, музыку, вызовы и др. И даже служит для управления камерой. Основной экран — 6,3 дюйма, а у 17 Pro Max он больше — 6,8 дюйма.

Оба телефона работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. 17 Pro оснащён аккумулятором на 6300 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводу. В версии Pro Max батарея ещё мощнее — 7500 мАч.

По информации СМИ, Xiaomi 17 и 17 Ultra будут продаваться по всему миру, а вот 17 Pro и 17 Pro Max останутся эксклюзивом для Китая.