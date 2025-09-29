Три альтернативы Chrome и Firefox для опытных пользователей

Хотя большинство людей пользуются Chrome, Firefox, Safari или любым другим браузером, установленным на их устройства по умолчанию, мир браузеров гораздо шире, чем можно подумать. Портал howtogeek.com рассказал о трех самых нишевых (но любопытных) браузерах.

© Unsplash

Floorp

Floorp — бесплатный браузер на базе открытого исходного кода, построенный на основе Firefox в 2021-м. Изначально проект разрабатывался на Chromium, но перешел на Firefox еще до публичного релиза. Первое время он был доступен только на японском языке, но английская версия вышла в 2022 году. Сегодня приложение поддерживает 23 языка, поэтому старые языковые барьеры давно ему не помеха.

Одно из преимуществ Floorp — мощный арсенал инструментов для защиты приватности, модифицирующих оригинальный код Firefox. Разработчики убрали телеметрию, чтобы усложнить трекинг данных, а также добавили дополнительные меры безопасности, вроде сопротивления отпечаткам пальцев и блокировке сторонних cookie.

Другая функция, которая может понравиться опытным пользователям — гибкий интерфейс. Floorp предоставляет большой контроль над внешностью и функциональностью браузера, от панели вкладок до раскладки в целом. Например, вы можете разместить вкладки сбоку, или настроить там панель быстрого доступа к закладкам и другим инструментам. А плиточная раскладка позволяет управлять несколькими вкладками бок о бок в одном окне, что полезно для ультрашироких мониторов.

Nyxt

По-настоящему «обскурный» браузер, о котором большинство пользователей попросту не знают. Nyxt, запущенный в 2019 году, позиционируется разработчиками как «браузер для хакеров» — он делает большой акцент на систему навигации со множеством горячих клавиш и команд. Приложение написано на Lisp и вдохновлено такими программами, как Emacs и Vim, что делает Nyxt идеальным браузером для людей, умело пользующихся клавиатурными шорткатами.

По факту, мышь в нем почти не нужна. При открытии вкладки Nyxt выдает множество горячих клавиш для навигации по интерактивным элементам страницы: вместо того, чтобы кликать по гиперссылке, достаточно лишь ввести пару букв в командную строку. Одна из главных фишек Nyxt — т.н. «расплывчатый поиск». Вместо того, чтобы прокручивать дюжины вкладок, вы начинаете печатать, и браузер сразу фильтрует результаты.

У программы есть и другие приятные функции, вроде способности запускать авторские скрипты, умного поиска по закладкам, настройки автозаполнения и истории буфера обмена. Nyxt далеко не похож на стандартные альтернативы Chrome или Firefox — это нишевый продукт для опытного пользователя.

Pale Moon

Pake Moon — форк Firefox, построенный, по большей части, на коде до Quantum Firefox (объемного обновления, выпущенного Mozilla в 2017-м). Проект запустился в 2009 году, что делает его достаточно старым ответвлением браузера — он всего на год младше Google Chrome. Но, тем не менее, он по-прежнему сохраняет маленькую лояльную аудиторию.

Из-за своего старого кода Pale Moon не так быстр, как современные браузеры, зато он неожиданно стабилен и эффективен, что делает его хорошим выбором для слабых систем. Он также очищен от телеметрии Firefox и других инструментов слежки.

Дизайн Pale Moon напоминает классический облик Mozilla Firefox — подарок тем, кого пробила ностальгия по 2010-м. А одно из преимуществ старого кода в том, что браузер поддерживает XUL-расширения и темы, которые не работают на актуальных версиях Firefox. Другими словами, приложение подойдет тем, кто до сих пор хочет пользоваться винтажными расширениями.

Pale Moon регулярно обновляется и получает патчи, но здесь стоит упомянуть, что устаревший код может представлять определенную угрозу безопасности. Браузеры особенно уязвимы к атакам, поэтому за надежность Pale Moon никто не ручается.