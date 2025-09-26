Ученый оценил идею NASA о ядерном ударе по астероиду 2024 YR4

Предложение ученых NASA взорвать угрожающий Луне астероид 2024 YR4 при помощи ядерного оружия является неприемлемым.

Такое мнение в беседе с ТАСС выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Удар по астероиду ядерной бомбой - это то, чего все боятся. Представьте, что во время запуска что-то пойдет не так, и бомба упадет на нас. Ничего хорошего в этом нет. Теперь предположим, что после запуска бомбы по направлению астероида YR4 мы промахнемся и попадем в Луну. Хорошо это или нет? Это ужасно. Удар ядерной бомбой с самого начала рассматривается как неприемлемый вариант", - отметил ученый.

По мнению Эйсмонта, наиболее разумным решением в случае приближения астероида к спутнику Земли является изменение его траектории.

"Отклонить траекторию астероида - это самый разумный подход. Такой эксперимент уже был проведен американцами. Их космический аппарат DART был направлен к астероиду Диморфос. После столкновения было зафиксировано ощутимое изменение траектории полета небесного тела", - сказал он.

23 сентября ученые Московского физико-технического института высказали мнение, что астероид не представляет опасности для Земли и лишь в худшем случае может повредить какие-то из ее космических спутников.

YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из телескопов сети Atlas, действующим в Чили. Международный научный коллектив полагает возможным столкновение астероида с Луной 22 декабря 2032 года. Ранее на платформе arxiv была опубликована статья, в которой международная группа ученых рассматривает 2 способа избежать столкновения 2024 YR4 с Луной. Специалисты предлагают либо изменить орбиту небесного тела, либо разрушить его с помощью кинетического удара или ядерного взрыва. Окончательное решение предлагается принять в конце 2028 года, когда космический объект сблизится с Землей.