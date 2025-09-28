Как вилки стали частью повседневной жизни людей

Сегодня люди совершенно не задумываются о вилках. Они стали частью стандартного набора столовых приборов, точно такой же, как тарелка. Но еще сравнительно недавно к ныне обыденному инструменту относились с подозрением, насмешкой и даже моральным осуждением. Портал theconversation.com рассказал о том, как вилки вошли в обиход.

Ранние варианты вилок были найдены в Китае бронзового века и Древнем Египте, хотя, вероятно, их использовали для готовки и сервировки блюд. У римлян были элегантные вилки из бронзы и серебра, но, опять же, преимущественно для приготовления на кухне.

А вот использование вилок за столом, особенно маленьких и персональных, было редкостью. К X веку состоятельные византийцы свободно ими пользовались, что шокировало гостей из западной Европы. Через сто лет столовые вилки начали часто появляться по всей территории Византийской империи.

Так, в 1004 году Мария Аргира, сестра императора Романа III Аргира, вышла замуж за сына венецианского дожа и шокировала город, отказавшись есть пальцами. Она предпочитала пользоваться золотой вилкой. Позже богослов Петр Дамиани обвинил Марию в тщеславии, потому что она ела «искусственными металлическими вилками» вместо пальцев, дарованных ей Богом. Ее раннюю смерть Дамиани назвал божественным наказанием.

Однако к XIV веку вилки стали популярными и в Италии, во многом благодаря появлению пасты. Подобное «скользкое» блюдо гораздо проще есть вилкой, чем ложкой или ножом. Итальянский этикет вскоре приобщил вилку к правилам хорошего тона, особенно среди состоятельных торговцев.

Именно через эту социальную прослойку вилка попала в Европу XVI века благодаря двум женщинам. Первой была Бона Сфорца — дочь влиятельных семей из Милана и Неаполя. Она выросла в мире, где вилки были не просто в ходу, а считались модными аксессуарами. Ее семья привыкла к комфорту Италии периода ренессанса: придворный этикет, покровительство деятелей искусств, роскошные одеяния для мужчин и женщин, и, конечно же, элегантные трапезы.

Сфорца вышла замуж за Сигизмунда I, короля Польши и герцога Литвы. Став королевой, она прибыла в регион, где правила застольного этикета были совсем другими, и вилками никто не пользовался. При дворах в Литве и Польше столовые приборы не были популярными. Ложки и ножи использовались для супов, рагу и мяса, но большую часть блюд ели руками, помогая себе хлебом.

Данный метод был не только экономичным, но и историческим: он уходил корнями в давние традиции дворян и отражал правила социального этикета, по которым общие блюда и совместные трапезы считались нормой. Двор Боны познакомил регион с итальянскими манерами — новые овощи, итальянской вино и, конечно же, столовая вилка. Хотя, вероятно, поначалу она пользовалось вилкой лишь при дворе или формальных событиях, прибор произвел впечатление на народ. Постепенно, особенно начиная с XVII века, вилки стали более распространенными среди дворян Литвы и Польши.

А второй важной женщиной была Катерина Медичи — дочь могущественной флорентийской семьи Медичи и племянница папы Климента VII. В 1533 году она вышла за будущего короля Франции Генриха II; брак был частью политического альянса между Францией и папством, в результате которого Катерина переехала во Францию.

Она же привезла с собой серебряные вилки и итальянские застольные традиции. Катерина приехала при свите, в которую вошли шеф-повара, кондитеры и парфюмеры, а в приданом — артишоки, трюфеля и элегантные столовые приборы. Ее кулинарные пристрастия помогли превратить придворные трапезы в театр, и, хотя легенды немного преувеличивают влияние Катерины Медичи, многие блюда, ныне считаемые французскими, уходят корнями в ее итальянский стол. Например, луковый суп, утка с апельсинами и даже сорбет.

Позже, любопытный англичанин Томас Кориат, как и многие путешественники, в начале 1600-х привез истории об итальянцах и их вилках в родную Англию, где идею подняли на смех. Там вилка считалась чем-то претенциозным; даже в XVIII веке пальцы и ножи воспринимались как более честные и мужественные инструменты для трапезы. Во Франции вилки стали символом придворной цивильности; в Германии в XVIII и XIX веках появилось множество специализированных видов вилок; а в Англии они превратились в своего рода классовый символ. «Правильный» метод держания вилки отличал вежливых людей от неотесанных.

Наконец, в XIX веке, на фоне индустриальной революции, массовое производство нержавеющей стали сделало вилку доступной всем, и она стала универсальным столовым прибором. После этого момента дебаты вокруг вилки касались, по большей части, того, как правильно ей пользоваться.