Представлен Honor X9d в тонком защищенном корпусе

Honor объявила в Малайзии о выпуске смартфона Honor X9d. Новинка оснащена мощным кремний-углеродным (Si-C) аккумулятором ёмкостью 8300 мАч и защитой IP69K, что позволяет устройству выдерживать струи воды под высоким давлением.

Honor X9d – это, по сути, ребрендинг эксклюзивной китайской модели Honor X70, выпущенной в июле этого года, с единственным изменением – чуть более медленной проводной зарядкой мощностью 66 Вт и улучшенными камерами.

Особенности

Honor X9d оснащён 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2640×1200 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Работает устройство на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4, имеет 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Главной особенностью телефона является огромный кремний-углеродный аккумулятор третьего поколения ёмкостью 8300 мАч с заявленным сроком службы до 6 лет. Аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, но не оснащён беспроводной зарядкой, которая присутствовала в китайской версии с 512 ГБ памяти.

Также новинка получила двойную основную камеру:

108 Мп главный датчик (f/1.75, OIS, запись видео 4K);

5 Мп сверхширокоугольный объектив.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (f/2.45). Среди других особенностей: инфракрасный датчик, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики, поддержка NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В качестве ОС используется MagicOS 9.0 на базе Android 15. Размеры: 161,9 × 76,1 × 7,76 мм, вес – 193 грамм.

Защита

Honor X9d имеет первый в отрасли сертификат SGS Triple-Resistance Premium Performance, обеспечивающий защиту от падений с высоты до 2,5 метров, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP69K + IP68 + IP66. Это позволяет смартфону выдерживать брызги, дождь и воздействие воды под высоким давлением.

Корпус герметично защищает устройство от попадания мелких частиц, таких как песок или строительная пыль. Компания также отметила использование сверхпрочного закалённого стекла с многослойной амортизирующей конструкцией, включающей демпфирующий слой баллистического класса для лучшего поглощения ударов.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor X9d уже доступен для предзаказа в Малайзии. Доступны четыре цвета: Reddish Brown, Midnight Black, Sunrise Gold и Forest Green.

Цена: