Ученые разгадали многолетнюю тайну кратера Сильверпит

После двух десятилетий споров ученые доказали, что кратер Сильверпит в Северном море образовался 40 миллионов лет назад в результате падения астероида. Обнаруженный в 2002 году на глубине 700 метров под морским дном, кратер имеет ширину 3 км и центральный пик, сообщает space.com.

Ранее существовали альтернативные теории, включая смещение подземных соляных отложений и вулканическую активность, но современные исследования подтвердили его ударное происхождение.

Команда под руководством Уисдина Николсона из Университета Хериот-Ватт использовала трехмерные сейсмические изображения и образцы из нефтяной скважины 1980-х годов. Анализ микроскопических царапин на зернах кварца и полевого шпата показал экстремальное давление, характерное для ударного кратера. Сейсмологические данные указывают на столкновение астероида диаметром около 160 метров со скоростью 15 км/с.

Исследование выявило центральный пик, ров, раздробленные горные породы и вторичные кратеры, что подтверждает ударное происхождение. Компьютерная модель предполагает, что столкновение вызвало цунами высотой более 100 метров. Кратер, особенно его плоское центральное возвышение с углублениями, представляет большую ценность для науки, так как является хорошо сохранившимся примером гиперскоростного удара.