Яркая комета Lemmon уже видна в бинокль

Самая яркая комета этой осени стремительно наращивает свой блеск, пишет российское сообщество любителей наблюдательной астрономии AstroAlert.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) сейчас видна на фоне созвездия Рыси, недалеко от яркого Юпитера в Близнецах. Ее блеск по некоторым оценкам составляет +7 зв.вел., что позволяет ее наблюдать в бинокли в местах без засветки.

В первых числах октября хвостатая гостья войдет в созвездие Большой Медведицы и превысит +6 зв.вел., что теоретически позволяет ее заметить невооруженным глазом. Но для уверенной фиксации кометы глазом стоит дождаться блеска, как минимум +4 зв.вел., а это ожидается в середине октября.

Уже в 20-х числах октября, когда C/2025 A6 (Lemmon) войдет в созвездие Волопаса, то ее яркость достигнет максимального блеска +2 зв.вел. (что в 6 раз ярче Туманности Андромеды!).

Ближайшие две недели лучшее время для наблюдения хвостатой гостьи — перед рассветом: с 2:00 до 4:30. Весь октябрь комета будет видна невысоко над северной частью горизонта под «ковшом» Большой Медведицы. Уже сейчас длина газового хвоста кометы составляет 3 градуса (6 полных дисков Луны), а во второй половине октября ее длина составит несколько десятков градусов, при этом будет видно два хвоста: изогнутый пылевой и тонкий прямой газовый.

Комета Lemmon будет видна невооруженным глазом всю вторую половину октября. Но для наблюдений таких объектов лучше всего подходят места с очень темным небом без засветки.