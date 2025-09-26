В Lamoda прокомментировали сообщения о взломе «Госуслуг» через их СМС

СМС-сообщения от Lamoda не связаны с доступом к порталу «Госуслуг». Сотрудники компании не просят назвать код во время телефонного разговора, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В компании также отметили, что мошенники таким образом пытаются взломать аккаунт пользователя на Lamoda и использовать его для доступа к другим платформам, передает ТАСС.

Ранее пользователи пожаловались, что им приходит сообщение с кодом с официального номера Lamoda для подтверждения заказа, после чего начинаются звонки от якобы государственных структур. Автор одного из видео рассказал, что мошенники сами признались, что с помощью кода взломали «Госуслуги».