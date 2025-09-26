Компактные флагманские смартфоны проверили на автономность

В одном из выпусков на YouTube-канале Techmo узнали, как долго могут продержаться при активном использовании компактные Phone 17/17 Pro, Pixel 10/10 Pro, Galaxy S25 и Xiaomi 15.

В Geekbench в многоядерном режиме больше всего баллов набрал Galaxy S25, а в одноядерном - iPhone 17 Pro. У Pixel 10 же оказались самые низкие баллы в обоих случаях.

Автономность смартфонов тестировалась в разных приложениях. На iPhone 17/17 Pro, Pixel 10/10 Pro, Galaxy S25, Xiaomi 15 запускали YouTube на 2 часа, тест Geekbench, запись видео и многое другое.

Вывод

Первым выключился Galaxy S25, прожив всего 7 часов 25 минут. За ним с результатом 7 часов 41 минута ушёл iPhone 17. Лучше всего с автономностью было у Pixel 10: он проработал 8 часов 11 минут. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше на скриншоте.