В Перу открыли новый вид сумчатых

Новый вид сумчатых открыли в восточных Андах в Перу. Он обитает на высоте 2660 метров над уровнем моря.

Открытие сделали в национальном парке Рио-Абисео, который входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк включает облачные леса, высокогорные луга и различные археологические объекты.

Новому сумчатому животному присвоили название Marmosa chachapoya. Оно относится к роду мышиных опоссумов.

Чтобы идентифицировать новый вид, ученые применили метод ДНК-штрихкодирования. Он применяется с 2003 года и основан на анализе коротких последовательностей ДНК. Ученые исследовали фрагмент ДНК, который кодирует белок цитохром. Затем генетический фрагмент сравнили с образцами из музейных коллекций.

Результаты показали, что сумчатое является родственником Marmosa lepida и Marmosa andersoni, но явно относится к другому виду. Его ДНК отличается от Marmosa lepida на 8% − это значительный разрыв, свидетельствующий, что виды разделились значительное время назад.

Сумчатое обладает вытянутой узкой мордой и длинным хвостом, который длиннее головы и туловища вместе взятых. Шерсть – темная вокруг глаз и серовато-рыжая на животе.

Восточные Анды считаются одной из самых богатых зон биоразнообразия в Южной Америке. Там обитает большое количество уникальных видов. Многие из них находятся под угрозой исчезновения, сообщает IFL Science.

