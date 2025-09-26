Хакеры взломали устройства Cisco, использующиеся в правительстве США

Хакерская группировка взломала устройства с программным обеспечением американской компании Cisco, которыми пользуются в правительстве США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) Криса Бутеру.

В четверг ведомство издало директиву "в ответ на угрозу со стороны злоумышленников, целью которых стали устройства с файерволом Cisco". Федеральное ведомство обязало всех гражданских госслужащих выявить затронутые кибератакой устройства, собрать необходимые данные и "оценить любые угрозы с использованием процедур и инструментов, предоставленных CISA".

По словам Бутеры, в ходе кибератаки пострадала критически важная инфраструктура США, но какая именно, он не уточнил.

"Угроза носит повсеместный характер", - добавил чиновник.

Как утверждает Bloomberg, ранее подобные операции по кибершпионажу проводила хакерская группировка ArcaneDoor, которая действует с 2024 года. В мае 2025 года "несколько правительственных ведомств" привлекли Cisco к расследованию кибератак в отношении их систем.