Найдены мумии гепардов возрастом 4000 лет

В пещерах на севере Саудовской Аравии нашли мумии гепардов, которые сохранились практически полностью благодаря постоянной температуре и низкой влажности.

Останки 54 гепардов нашли в системе пещер Лауга на севере страны. При этом возраст семи мумий колеблется от 100 до 4000 лет.

Помимо останков больших кошек в пещере нашли мумии волка, полосатой гиены, газели и рыжей лисы.

Ученых озадачило место, где были обнаружены останки, поскольку гепарды не пользуются пещерами. Версия, что они погибли, придя на водопой, тоже отпала, поскольку ни в одной из пяти пещер на момент обследования не было источников воды.

Отметив, что большая часть мумий находилась в одном месте, ученые предположили, что гепарды и другие животные провалились в карстовую воронку.

