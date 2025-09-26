iPhone 17 выдержал экстремальные испытания на прочность

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything протестировал на прочность базовый iPhone 17 в своем фирменном тесте.

Испытания начались с проверки дисплея, защищенного стеклом Ceramic Shield второго поколения. Эксперимент показал, что экран выдерживает контакт с предметами твердостью до шестого уровня по шкале Мооса, а первые заметные царапины появляются только на седьмом уровне.

Алюминиевые грани корпуса подвержены повреждениям при контакте с металлическими предметами, однако кнопки закреплены надежно и не поддаются вырыванию.

Задняя панель iPhone 17 выполнена из стекла и оказалась более устойчивой, чем алюминиевая панель в iPhone 17 Pro. При воздействии ключами и монетами остаются лишь временные следы, которые легко стираются. Однако при контакте с алюминием, медью или титаном на поверхности появились заметные царапины.

В испытании огнем дисплей также показал высокую стойкость: даже после 30 секунд воздействия пламени зажигалки дефектов не обнаружено. Попытка вручную согнуть устройство тоже не увенчалась успехом — корпус сохранил целостность при давлении с обеих сторон.

Таким образом, базовый iPhone 17 подтвердил высокий уровень прочности и надежности конструкции, показав результат не хуже старших моделей линейки.