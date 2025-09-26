Apple назвала главную проблему iOS 26

В корпорации Apple объяснили, почему новая iOS 26 имеет ряд недостатков. На это обратило внимание издание Mashable.

Журналисты медиа напомнили, что огромное количество пользователей новой iOS пожаловалось на снижение времени автономной работы своих iPhone и повышенный нагрев устройств. В справке на сайте Apple указано, что проблемы имеют временный характер и должны решиться сами собой.

«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное влияние на время работы аккумулятора и тепловые характеристики», — признали в компании главный недостаток обновления.

В фирме назвали причину происходящего: по словам инженеров Apple, даже после видимого завершения установки обновления продолжают работать фоновые процессы. В том числе, iOS заново индексирует сохраненные на смартфоне файлы и обновляет приложения.

«В зависимости от индивидуальных особенностей использования некоторые пользователи могут заметить небольшое влияние на производительность и/или время автономной работы», — заключили представители IT-гиганта.

Согласно их заявлению, спустя какое-то время неполадки и баги должны исчезнуть.

Ранее в Apple заявили, что из-за строгих законов Евросоюза (ЕС) пользователи из стран ЕС остались без ряда новых функций. К ним относятся iPhone Mirroring, AirPods Live Translation и некоторые опции Apple Maps.