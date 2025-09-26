Топовые процессоры Qualcomm Snapdragon сравнили с A19 Pro в iPhone 17 Pro Max

Ведущий YouTube-канала Trakin Tech English продемонстрировал, как в тестах показывает себя новый топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 на фоне A19 Pro и 8 Elite.

© YouTube/Trakin Tech English

Snapdragon 8 Elite Gen 5 оснащён двумя основными ядрами, которые работают на частоте 4,6 ГГц. Также вы получите шесть производительных ядер с частотой 3,63 ГГц. GPU работает на частоте 1,2 ГГц, имеет раздельную архитектуру и поддерживает Unreal Engine 5. Процессор поддерживает Bluetooth 6, Wi-Fi 7, дисплеи с разрешением до QHD+ и частотой обновления 240 Гц.

В AnTuTu новинка набрала 4,3 миллиона баллов. Это огромный скачок по сравнению с 8 Elite на Galaxy S25 Ultra (2,92 миллиона баллов). В Geekbench в одноядерном режиме результат у 8 Elite Gen 5 оказался немного ниже, чем у А19 Pro, а в многоядерном - выше. В Solar Bay Ray Tracing процессор почти на 20% превзошёл конкурентов от Samsung и Apple.

С результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

© Trakin Tech English

Вывод

Контрольные цифры Snapdragon 8 Elite Gen 5 весьма впечатляют. Однако всё равно нужно будет ещё провести ряд тестов в реальных условиях, когда выйдут смартфоны на этом процессоре. Ожидается, что его получат Xiaomi 17, OnePlus 15, Realme GT8, Vivo X300 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Samsung Galaxy S26 (включая S26 Ultra).