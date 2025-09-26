Астероид 2025 SU4 прошел вблизи Земли на высоте спутников

Астероид диаметром два метра прошел на высоте около 20 тыс. километров от Земли, что сопоставимо с орбитой спутников GPS.

© Alexandr_Zharikov/iStock.com

Астероид диаметром два метра приблизился к Земле на минимальное расстояние в среду, сообщает Telegeram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые уточнили, что в 11.30 по московскому времени он прошел на высоте чуть более 20 тыс. километров – на уровне орбиты спутников навигационных систем GLONASS и GPS.

Объект получил название 2025 SU4 и был впервые замечен менее чем за сутки до сближения с нашей планетой. Угроза столкновения исключалась из-за небольшого размера небесного тела. Тем не менее, специалисты отметили, что этот случай подтверждает высокую плотность малых астероидов во внутренней части Солнечной системы и их возможность появляться вблизи Земли практически внезапно.

Астероид 2025 SU4 относится к семейству Атен, которое насчитывает около 3 тыс. объектов. Примерно 200 из них сейчас считаются потенциально опасными для Земли.

Ранее в пятницу ученые НАСА допустили возможность применения ядерного удара для уничтожения астероида 2024 YR4, который считается «убийцей городов».

Российские ученые из ИКИ РАН предупредили о сближении с Землей 18 сентября астероида FA22 диаметром 290 метров.

Позднее сообщалось, что опасный астероид пролетел мимо Земли.