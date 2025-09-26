В Египте раскопали уникальную статую возрастом почти 4500 лет

Исследование, проведенное д-ром Захи Хавассом и д-ром Сарой Абдо и опубликованное в Journal of Egyptian Archaeology, описывает уникальную статую египетской семьи.

© Телеканал «Наука»

Как пишет Phys.org, статуя из известняка была обнаружена в Гиср эль-Мудир (это название таинственного ограждения из глины и камня к западу от пирамиды Джосера) в Саккаре. Она изображает знатного человека на пьедестале. Левая нога, выдвинутая вперед, характерна для скульптуры Древнего царства, символизируя молодость, жизненную силу и мощь.

На нем короткий парик и мужская юбка-схенти. Скульптор уделил значительное внимание верхней части его тела, особенно плечам, области ключиц, грудным мышцам и рукам.

© naukatv.ru

Рядом с ним женщина, значительно меньшая по размеру. Она стоит на коленях и держится за его правую ногу. Она носит парик до плеч, широкий воротник и простое платье-футляр. Эта фигура, вероятно, изображает жену мужчины. Жен часто в этом время изображали сидящими рядом с мужем, прислонившими голову к его ноге. Подобное изображение жены можно увидеть, например, у царской статуи фараона Джедефры.

Третья фигура самая странная. В отличие от других семейных статуй из Египта, молодая девушка, вероятно изображающая дочь знатного человека, высечена в барельефе, а не в объемной скульптуре. Она стоит за левой ногой отца, протянув правую руку, чтобы держаться за нее. В правой руке она держит гуся, который, возможно, служил провизией для загробной жизни.

«Поскольку в этой гробнице нет сохранившихся настенных сцен, статуя дочери, держащей гуся, могла выполнять ту же функцию, представляя провизию для загробной жизни», — объясняет д-р Хавасс.

Статуя была найдена без контекста в песках Гиср эль-Мудир, возможно, ее уронили или бросили там грабители. Отсутствие контекста затрудняет определение времени создания скульптуры.

Было установлено, что произведение очень похоже на другие семейные статуи, созданные в период V династии (ок. 2504—2347 гг. до н. э.). Особенно на статую Ирукаптаха, которая хранится в Бруклинском музее. Она также была раскопана в Саккаре и достоверно относится к V династии.Статуи почти идентичны, несколько отличается поза жен, а также сын Ирукаптаха изображен в виде трехмерной скульптуры. Сходство анатомических пропорций, деталей лица, положений тела, одежды и париков все указывает на то, что обе статуи были созданы в одно и то же время и, вероятно, принадлежали одной художественной «школе».

Если это так, уникальная статуя из Гиср эль-Мудир, вероятно, датируется V династией и изображает главу семьи вместе с его женой и дочерью. Причины того, что дочь была высечена в барельефе, остаются неясными — такая особенность в древнеегипетских семейных статуях не встречалась никогда.