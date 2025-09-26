Европейцы смогут бесплатно получать обновления Windows 10

Уже 14 октября прекратится поддержка Windows 10, однако часть пользователей сможет получать платные патчи безопасности по программе Extended Security Updates (ESU). При этом пользователям ряда стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) не потребуется регистрироваться в ESU или подключать дополнительные сервисы — они будут получать обновления бесплатно, сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Причиной пересмотра условий стали действия организации Euroconsumers, представляющей интересы потребителей в странах ЕЭЗ. Изначально Microsoft планировала предоставить бесплатный год обновлений лишь при активации службы резервного копирования Windows Backup, что требовало обязательной учетной записи Microsoft и использования облачного хранилища OneDrive.

Бесплатный тариф OneDrive ограничен 5 ГБ, чего недостаточно для полноценного хранения данных, что могло подтолкнуть пользователей к покупке дополнительных пакетов. Euroconsumers сочла это навязанной коммерческой практикой и настояла на отмене схемы.

Microsoft подтвердила корректировку правил регистрации, подчеркнув, что изменения направлены на соответствие местным требованиям и упрощение доступа к обновлениям. Для пользователей за пределами ЕЭЗ условия остаются прежними: стоимость продления составит $30 за один год или 1000 баллов программы Microsoft Rewards.

Потребителям доступно только одно продление — до 13 октября 2026 года. Для корпоративных клиентов Microsoft предлагает более длительную поддержку — до трех лет. При этом Euroconsumers уже заявила о намерении добиваться расширения срока бесплатной поддержки и для частных пользователей.