Найдены руины одного из древнейших городов Китая

Археологи обнаружили руины одного из самых ранних городов Китая. Его возраст оценили в 6 тысяч лет.

Древнее поселение располагалось в нижнем течении реки Янцзы, в провинции Цзянсу. Оно занимало около 250 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день ученые раскопали около 16 тысяч кв. м.

В городище нашли артефакты культуры Мацзябан эпохи неолита и более поздней культуры Сонгзе. Так, во рву на месте раскопок обнаружили посуду из красной глины, в основном сосуды для пищи, чаши и котлы. Также во рву сохранились древесный уголь и семена растений, пригодные для радиоуглеродного анализа.

На территории города могло быть два уровня укреплений: внутренние и внешние. Кроме того, ученые нашли 140 гробниц культуры Сонгзе. В них лежали различные изделия, включая нефритовые топоры, каменные лезвия, глиняные треноги, чашки и кувшины с большим горлышком, сообщает Xinhua.

