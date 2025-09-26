Найден механизм наследования долголетия у червей C. elegans

Американские ученые искусственно увеличили продолжительность жизни червя C. elegans и скрестили его с обычной особью. Потомство также получилось долгоживущим: эффект сохранялся до четырех поколений подряд. Оказалось, что изменения в клеточных органеллах лизосомах могут передаваться от родителей к потомкам с помощью особых белков-гистонов, воздействующих на эпигеном. В будущем это поможет объяснить влияние факторов, пережитых родителями, на здоровье детей. Исследование опубликовано в журнале Science.

Клеточные органеллы лизосомы — это центры переработки молекул и старых органелл в клетках. В последние годы стало известно, что они влияют также на экспрессию генов и выработку сигнальных молекул, связанных со старением. Похожую работу выполняет эпигеном — набор химических меток на ДНК и белках. Он управляет активностью генов, и именно его изменения помогают организму приспосабливаться к внешнему стрессу.

Американские ученые решили выяснить, как связаны лизосомы и эпигеном. Для этого они исследовали нематоду Caenorhabditis elegans, искусственно повысили экспрессию ферментов в лизосомах червя и заметили, что продолжительность его жизни выросла на 60%. Далее они провели стандартную лабораторную процедуру: скрестили таких червей с обычными особями без модификаций, чтобы убрать все внесенные изменения. Однако потомство оказалось долгоживущим: более того, эффект сохранялся даже у правнуков, до четырех поколений подряд.

Чтобы понять, как модификации передались по наследству, ученые проанализировали клетки с помощью генетических инструментов и транскриптомики. Оказалось, что изменения в лизосомах запускают в клетках цепочку реакций, которая повышает уровень белка-гистона. Эти гистоны переносились из обычных клеток в репродуктивные. Там они модифицировались и меняли эпигеном, за счет чего изменения, возникшие в теле родителя, передавались потомкам без изменения генетического кода.

В будущем открытие поможет объяснить, почему на здоровье детей влияют факторы, пережитые их родителями — например, психологический стресс, недоедание или воздействие загрязняющих веществ.