На Луне выявили десятки аномальных зон

Российские ученые с помощью нейросети выявили аномальные зоны на Луне. Исследование провели в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, сообщает ТАСС.

О наличии аномальных областей на Луне стало известно после запуска первых искусственных спутников. В их пределах спутники значительно отклонялись от расчетных орбит. Размер аномальных зон мог составлять до 1 тысячи км. Их назвали «масконами» (от англ. mass concentration).

Причина возникновения аномальных зон до сих пор не установлена. Предположительно, они связаны с участками повышенной плотности в пределах лунной коры, из-за которых возникают гравитационные аномалии.

В ходе нового исследования ученые разработали новый способ поиска масконов с помощью нейросети. Она подтвердила наличие 90% ранее известных аномальных зон и нашла еще 20 новых.

Для обучения нейросети были созданы модели полей масконов. Искусственный интеллект также помог ученым автоматизировать процесс построения трехмерной плоскостной модели Луны. Новый метод будет полезен и на Земле – например, для поиска полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что в Луну может врезаться астероид 2024 YR4. По прогнозам, это случится 22 декабря 2032 года. Вероятность события составляет 4,3%.