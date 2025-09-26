Способ защиты аккумулятора iPhone оказался бесполезным

Ограничение зарядки iPhone не сильно спасает батарею устройства от деградации и износа. В этом убедилась редактор профильного издания MacRumors Джули Кловер в ходе эксперимента.

© Lenta.ru

В 2023 году Apple добавила в iOS функцию, которая ограничивает зарядку смартфона по достижении уровня 80 процентов. Считается, что аккумулятор телефона прослужит дольше, если заряжать его до 80 процентов и не допускать разрядки ниже 20 процентов. Журналист провела эксперимент, установив ограничение на два года, однако по его итогам она назвала эту функцию бесполезной.

По словам Джули Кловер, она использовала свой iPhone 15 Pro Max с осени 2023 года и iPhone 16 Pro Max с осени 2024 года. В течение каждого года зарядка на обоих смартфонах была ограничена 80 процентами. Оказалось, что батарея обоих девайсов за год потеряла 6 процентов емкости — максимальная емкость аккумулятора снизилась до 94 процентов.

При этом ее коллега с iPhone 16 Pro Max, который не устанавливал ограничение, тоже получил через год 94 процента максимальной емкости батареи. Из этого журналист сделала вывод, что опция Apple не очень помогает: «Возможно, установка предела в 80 процентов улучшит состояние аккумулятора в долгосрочной перспективе, но результаты за год оказались разочаровывающими». Также редактор заметила, что ей было не очень комфортно пользоваться устройством, батарея которого была заряжена не полностью.

В конце сентября в Apple ответили на претензии пользователей новых iPhone, связанные с царапинами на корпусе смартфонов. В компании рассказали, что большую часть царапин можно удалить салфеткой, так как они практически не держатся на алюминиевом корпусе с анодированием.