Владельцы Samsung Galaxy рассказали, на какой смартфон готовы перейти

Редакция Android Authority провела опрос среди владельцев смартфонов Samsung Galaxy, чтобы узнать, какой бренд они готовы рассматривать в качестве альтернативы.

Результаты показали: несмотря на лояльность к Samsung, многие пользователи открыты к смене производителя.

На первом месте оказался Google Pixel. Такой выбор логичен: устройства Google предлагают уникальные функции и тесную интеграцию с Android, а также длительную поддержку обновлений.

Samsung и Google уже сотрудничают, например, в функции Circle to Search, что делает переход менее болезненным.

Второе место занял OnePlus. Еще несколько лет назад такой результат казался бы невероятным, но благодаря активной работе бренда и ожидаемому выходу OnePlus 15 интерес к марке заметно вырос.

Далее в списке упоминаются Motorola, делающая ставку на складные модели Razr Ultra, Sony с линейкой Xperia и Nothing, которая привлекает поклонников минималистичных смартфонов.

Тем не менее часть пользователей остаются верны Samsung, отмечая лучшее сочетание разнообразия моделей и долгосрочной поддержки.