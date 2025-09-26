Складные смартфоны Huawei обошли модели Samsung по популярности

По данным Canalys, в первой половине 2025 года компания HUAWEI заняла лидерство на рынке складных смартфонов, контролируя 48% мировых продаж.

Для сравнения, доля Samsung составила лишь 20%, что почти в три раза меньше. Ситуация кардинально изменилась за последний год. В 2024 году именно Samsung удерживала лидерство с 45% рынка, а HUAWEI довольствовалась 24%.

Переломным фактором стало расширение линейки китайского бренда: от ультрапремиального Mate XT Ultimate стоимостью свыше $4000 до более доступного Nova Flip за $750.

У Samsung предложение гораздо скромнее: Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и бюджетная версия Z Flip 7 FE. Между тем китайская компания охватила все ценовые сегменты, что позволило ей стремительно увеличить продажи.

Особенно заметен успех на домашнем рынке: в Китае проникновение складных устройств достигло 3,2%, тогда как в Северной Америке — лишь 1,2%. Эксперты отмечают, что именно доступные модели сыграли ключевую роль в успехе HUAWEI.