Россиянам перечислили способы купить iPhone дешевле на 40 тысяч рублей

В сентябре Apple презентовала новую линейку IPhone, в РФ цены на новые модели стартуют от 108 тысяч рублей. News.ru рассказал, где россияне смогут приобрести их намного дешевле.

В торговых сетях DNS и «М.Видео» сообщили, что очная продажа iPhone 17 начнется в РФ 14 и 31 октября соответственно. При этом пока точно не известно, в каких магазинах появится новая модель, однако уже сейчас на нее можно оформить предзаказ. Базовая модель iPhone 17 с памятью 256 ГБ обойдется россиянам в 108 тысяч рублей, а с памятью в 512 ГБ — в 135 тысяч рублей. iPhone 17 Pro и 17 Pro Max с памятью в 256 ГБ можно приобрести за 160 и 180 тысяч рублей соответственно. За модели с памятью в 512 ГБ придется отдать минимум 190 или 210 тысяч рублей. Ультратонкий iPhone Air с 256 ГБ памяти в России можно будет приобрести за 135 тысяч рублей, с 512 ГБ за 165 тысяч рублей, а с 1 ТБ — за 200 тысяч рублей.

Несколько дешевле купить смартфоны Apple можно за границей, в том числе в Казахстане, Грузии, Армении, ОАЭ, Китае и, естественно, в США. В последней стране новые модели дешевле всего. В частности, iPhone 17 на 256 Гб будет стоить 67 тысяч рублей, iPhone Air с минимальным объемом памяти обойдется в 84 тысяч рублей, iPhone 17 Pro на 256 Гб можно купить за 92 тысяч рублей, а iPhone 17 Pro Max на 256 Гб — за 100 тысяч рублей. Однако перелет в США выйдет не бюджетным, самая низкая цена на авиабилеты в Нью-Йорк — 101 тысяч рублей.

Лучше ситуация обстоит в ОАЭ, где Phone 17 на 256 Гб обойдется в 78 тысяч рублей, Pro на 512 Гб будет стоить 127 тысяч рублей, а Pro Max с таким же объемом памяти — 136 тысяч рублей. iPhone Air с минимальным объемом памяти в Дубае стоит 98 тысяч рублей, с максимальным — 137 тысяч рублей. Самый бюджетный рейс выйдет в 21 тысячу рублей.

Еще одним способом сэкономить на покупке смартфонов Apple, по словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, является их приобретение без гарантии. Говоря о поездках за iPhone в другие страны, эксперт назвал их «бессмысленными», поскольку разница в цене нивелируется стоимостью перелета и проживания, но если россиянин уже находится за границей, то это может стоить того.