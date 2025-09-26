В Китае построили самый высокий мост в мире

В воскресенье открывается мост в горной юго-западной провинции Гуйчжоу, который китайские СМИ называют самым высоким в мире, пишет South China Morning Post.

© Naukatv.ru

Подвесной мост, строительство которого заняло три года, пересекает большой каньон Хуацзян. По данным «Синьхуа», он должен сократить время в пути через ущелье с двух часов до нескольких минут.

В Гуйчжоу уже сосредоточена почти половина из 100 самых высоких мостов мира, а новейший — рекордный: он возвышается на 625 метров от реки внизу до уровня проезжей части.

Это примерно такая же высота, как у самого высокого небоскреба материкового Китая, Шанхайской башни, и примерно на 60 метров выше предыдущего рекордсмена — моста Дуге, который находится примерно в 200 км отсюда.

Сооружение стало также самым длинным горным мостом в мире с общей протяженностью 2890 метров. Его главный пролет достигает 1420 метров — на 10 метров длиннее британского моста Хамбер, который был самым длинным однопролетным подвесным мостом в мире до 1998 года, согласно сайту HighestBridges.com.

Главный мост собран из 93 стальных ферменных секций общим весом около 22 000 тонн, что в три раза превышает вес Эйфелевой башни, сообщает китайская газета Science and Technology Daily.

Мост пересекает реку Бэйпань, через которую уже перекинуты два самых высоких моста в мире. Помимо моста Дуге на границе с провинцией Юньнань, открытого в 2016 году, который BBC однажды назвала «невозможным инженерным подвигом Китая», это также построенный в 2003-м Бэйпаньцзян Гуаньсин высотой 366 метров.

Мост-рекордсмен строился три года. По данным STDaily, сократить время возведения помогло широкое применение передовых технологий, таких как доплеровский лидар, динамическое позиционирование BeiDou, цифровая сборка и интеллектуальная транспортировка.

В ходе строительства инженерам пришлось преодолеть такие трудности, как сильные ветры в каньоне и сложные геологические условия, рассказал Чжан Инь, директор департамента транспорта провинции Гуйчжоу. По его словам, проект получил 21 авторский патент, а некоторые технические достижения, в том числе по части ветроустойчивости и высотного строительства, включены в национальные стандарты для будущих сооружений.

По сведениям HighestBridges.com, к 2030 году в Гуйчжоу будет насчитываться более 1000 мостов высотой более 100 метров, а из 50 самых высоких мостов в мире (высотой более 300 метров) только три — за пределами Китая.