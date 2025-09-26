В США предложили нанести ядерный удар по астероиду

Международная команда ученых arXiv, одними из членов которой являются специалисты NASA, предложили уничтожить астероид 2024 YR4 с помощью ядерного удара. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте команды.

© Газета.ru

Ученые предложили два варианта два варианта действий, чтобы избежать столкновения 2024 YR4 с Луной или Землей. Первый — изменить орбиту астероида, а второй — уничтожение космического тела при помощи ядерного оружия. Для последнего варианта достаточно будет применить ядерную бомбу мощностью в одну мегатонну.

Земле угрожают «невидимые» астероиды

2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. По данным наблюдений, этот астероид диаметром около 60 метров оказался не привычной «картофелиной», как большинство астероидов, а скорее плоским диском, напоминающим хоккейную шайбу. Кроме того, он вращается с очень высокой скоростью — один оборот каждые 20 минут. Предполагается, что астероид произошел из главного пояса между Марсом и Юпитером и богат силикатами.

Ранее ученые предупредили, что Земле угрожают «невидимые» астероиды.