Белый дом восстановил сотрудничество с Маском ради одной цели

Агентство Белого дома, управляющее государственными активами в сфере недвижимости, закупками и технологическими услугами, начало сотрудничать с компанией xAl Илона Маска ради лидерства в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Fox News.

Согласно заявлению Управления общих служб (GSA), в рамках соглашения с xAl федеральные агентства получат доступ к Grok 4 и Grok 4 Fast. Срок действия сделки до марта 2027 года.

По словам Маска, благодаря администрации президента Дональда Трампа передовой искусственный интеллект xAl будет открыт для каждого федерального агентства, что позволит правительству внедрять инновации быстрее.

«xAI имеет самые мощные вычисления ИИ и самые способные модели ИИ в мире. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с Трампом и его командой, чтобы быстро развернуть искусственный интеллект во всем правительстве на благо страны», — добавил соучредитель и гендиректор компании.

Комиссар федеральной службы закупок в GSA Джош Грюнбаум назвал широкий доступ к моделям ИИ «важным» инструментом не только в выполнении обещания президента США о том, что Соединенные Штаты выиграют гонку ИИ, но и в «создании эффективного, подотчетного правительства, которого заслуживают налогоплательщики».