Ученые пересмотрели шансы на существование разумной внеземной жизни

Новое исследование ученых из Австрийской академии наук заставило ученых пересмотреть оценку на существование разумной внеземной жизни. Об этом сообщает Space.com.

Согласно исследованию, пригодные для разумной жизни планеты могут оказаться еще более редкими, чем считалось ранее. Как считают ученые, для развития цивилизации на планете должна отсутствовать интенсивная тектоника плит, а в атмосфере должно находиться достаточно углекислого газа. Только такие условия, по мнению исследователей, могут привести к эволюции сложной жизни и развитию передовых технологий.

Отмечается, что количество углекислого газа должно быть достаточным для поддержания фотосинтеза, а также предотвращения его утечки из атмосферы. При этом, слишком много фотосинтеза, напротив, губительно — тогда атмосфера станет токсичной или не сможет удержать достаточно тепла. Ключом к балансу в этом вопросе является тектоника плит — с помощью углеродно-силикатного цикла она регулирует баланс фотосинтеза, но поддерживать биосферу вечно все равно не получится.

«В какой-то момент из атмосферы будет изъято достаточно углекислого газа, чтобы фотосинтез прекратился. Ожидается, что на Земле это произойдёт примерно через 200 миллионов – около миллиарда лет», – заявил один из авторов исследования Мануэль Шерф.

Предложена новая теория для поиска внеземной жизни

Кроме того, в атмосфере должны находиться азот и кислород, которые важны и для технического процесса. К примеру, недостаток кислорода может помешать использованию огня, а значит и металлообработки.

На основе этих данных исследователи провели моделирование, которое показало, что ближайшая развитая цивилизация в галактике Млечный Путь могла бы существовать на расстоянии около 33 000 световых лет от Земли. При таких условиях, ей надо существовать не менее 280 000 лет, чтобы у ее представителей был шанс встретиться с человеком.