СМИ назвали 9 флагманских Android-смартфонов с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. И, по старой доброй «традиции», этот чип появится в топовых Android-флагманах уже в конце 2025 и начале 2026 годов. Списком подтвержденных (и не очень) смартфонов с новейшим CPU делятся авторы Android Authority.

Xiaomi 17 серия — включает Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Главные фишки: дополнительный экран на задней панели и поддержка быстрой зарядки 100 Вт.

iQOO 15 — производительный смартфон с подсветкой вокруг камеры, 6,85-дюймовым QHD+ OLED-дисплеем и возможным перископическим телевиком с 100x цифровым зумом.

OnePlus 15 — ожидается с новым Snapdragon, но официально информацию не подтверждали.

Samsung Galaxy S26 Ultra — вероятно, будет иметь Snapdragon 8 Elite Gen 5 на рынке США, 50 МП телекамеру, 60 Вт зарядку и M14 OLED-дисплей.

Realme GT8 Pro — 200 МП перископическая камера, 2K-дисплей, старт продаж в Китае в октябре. Но и тут новый процессор лишь ожидается инсайдерами.

Vivo X300 Ultra — топ-модель серии X300, за что в ней и ждут Snapdragon 8 Elite Gen 5, запуск в Китае 13 октября.

OPPO Find X9 Ultra — инсайдеры делились информацией о процессоре.

HONOR Magic 8 серия — подтвердили Snapdragon 8 Elite Gen 5, который посетит ещё и планшет MagicPad 3 Pro.

Nubia RED MAGIC 11 Pro — игровой смартфон с активным охлаждением, серия традиционно пользуется лучшими процессорами из-за своего акцента на играх.

Какие-то из этих устройств увидит свет в ближайшее время, другие же придётся подождать. Но за их производительность уже можно не переживать.