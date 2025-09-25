Легендарную столицу пиратов нашли на дне Карибского моря

На дне Карибского моря археологи раскопали легендарную столицу пиратов - Порт-Ройал, некогда самый богатый и опасный город Ямайки. Результаты исследований впервые представили на 36-м международном конгрессе по антропологии и истории в Мехико.

Город, который в XVII веке называли "Вавилоном Нового Света", был разрушен землетрясением 1692 года и ушел под воду вместе с большей частью жителей. Веками вокруг него ходили легенды - искатели сокровищ надеялись, что на морском дне остались несметные богатства.

Первые настоящие научные подводные раскопки начались лишь в 2020 году. Дайверы и археологи провели четыре полевых сезона, используя передовые методы фотограмметрии и подводного картирования. Им удалось пробурить два исследовательских шурфа в ключевых точках города - в районе Форт-Джеймс и на Куин-стрит, которая когда-то была главной улицей Порт-Ройала.

Оказалось, что Форт-Джеймс не разрушился полностью при землетрясении, как считалось ранее, а оказался погребен под толстым слоем осадка после цунами. Теперь археологи планируют расширить раскопки в надежде найти хорошо сохранившиеся здания, скрытые под илами.

Картографирование Куин-стрит позволило уточнить планировку города и подготовить почву для поиска новых кварталов и домов. Найденные артефакты пока проходят реставрацию, но уже ясно, что Порт-Ройал может стать уникальным "подводным Помпеем" Карибского региона.