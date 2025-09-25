Пойман ярчайший радиосигнал из космоса за всю историю наблюдений

Астрономы зафиксировали самый яркий быстрый радиовсплеск (FRB) за всю историю наблюдений. Сигнал, получивший обозначение FRB 20250316A и неофициальное прозвище RBFLOAT ("ярчайшая радиовспышка всех времен"), пришел из созвездия Большой Медведицы.

© Российская Газета

Ученым удалось уловить его с помощью установки FRB Outrigger, работающей в рамках проекта CHIME, который с 2018 года регистрирует тысячи подобных событий. На этот раз им не только удалось зафиксировать мощнейший сигнал, но и определить его точный источник.

Событие произошло 16 марта 2025 года и длилось меньше четверти секунды. Такой короткий импульс указывает на то, что его источник расположен относительно близко к нам - "всего" в 130 миллионах световых лет. Радиотелескопы показали, что вспышка пришла с окраины галактики NGC 4141.

"Если бы отключение электроэнергии на одном из телескопов произошло несколькими часами раньше, мы могли бы пропустить это событие, - отмечает ведущий автор работы Маттиас Лазда. - Нам невероятно повезло".

FRB остаются одной из самых интригующих загадок астрофизики: ученые до сих пор спорят, что именно их вызывает - коллапс звезд, активность нейтронных объектов или еще неизвестные процессы. RBFLOAT стал не только рекордно ярким, но и одним из лучших кандидатов для будущих исследований природы этих загадочных сигналов.