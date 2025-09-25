Уникальную гробницу-дольмен возрастом пять тысяч лет нашли в Испании

Испанские археологи обнаружили каменный памятник возрастом пять тысяч лет, в котором оказалось несколько небольших могил с человеческими костями — это означает, что помещение использовали как место для «коллективного захоронения». Об этом рассказал доцент кафедры доисторической эпохи в Университете Кадиса и соруководитель раскопок Эдуардо Виханде Вила.

© Вечерняя Москва

Эти доисторические каменные памятники, известные как дольмены, часто встречаются в европейских странах. Обычно они имеют стены и большую крышу, сделанные из камня. Этот дольмен, обнаруженный в южном автономном регионе Андалусия, является «одним из самых монументальных и лучше всего сохранившихся погребальных сооружений» подобного типа.

— Весь дольмен также был покрыт горизонтальными большими каменными плитами, и поверх этого покрытия был курган из песка и мелких камней, — передает слова Вилы журнал Live Science.

Мальчик во время прогулки с матерью неподалеку от побережья реки Вислы обнаружил мозжечок вымершего более девяти тысяч лет назад европейского зубра — это фрагмент черепа животного, из которого вырастает рог.