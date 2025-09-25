Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил новый тип космических объектов

Международная команда ученых обнаружила, что загадочные «маленькие красные точки», которые еще в 2022 году зафиксировал телескоп Джеймса Уэбба, могут представлять собой новый класс космических объектов — так называемые черные дыры-звезды. Работа опубликована в журнале Astronomy&Astrophysics.

В исследовании говорится, что данные загадочные источники света появились всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва — на самом рассвете Вселенной. Однако их необычная яркость и масса не укладывались в существующие модели эволюции.

Согласно новому исследованию, речь может идти не о галактиках, а об огромных шарах газа, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры. Они поглощают вещество с такой скоростью, что образуется плотная оболочка из водорода, излучающая свет, похожий на сияние холодных звезд. Фактически это колоссальные «космические реакторы», способные быстро расти и формировать зачатки будущих сверхмассивных черных дыр.

«Мы считали, что видим крошечную галактику, наполненную множеством звезд, но оказалось, что это один гигантский объект с атмосферой, которую нельзя объяснить привычными моделями», — приводятся в тексте слова астрофизика Джоэла Леджа из Университета штата Пенсильвания.

Данную теорию подтвердила одна из обнаруженных красных точек, которую назвали «Утес». Спектральный анализ ее света, который преодолел 11,9 миллиардов лет пути до Земли, показал, что она является сверхмассивной черной дырой, окруженной пылающим облаком газа.

Ученые считают, что зафиксированные Джеймсом Уэббом красные точки могут быть ранней стадией тех гигантских черных дыр, которые сегодня находятся в центрах галактик. Их открытие способно объяснить, как во Вселенной появились эти массивные структуры.