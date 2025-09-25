Археологи показали уникальную находку из египетского некрополя

В некрополе Гиср-эль-Мудир в Саккаре археологи нашли редчайшую скульптуру, которую специалисты уже называют уникальной для Древнего Египта. Статуя была раскопана еще в 2021 году, но ученые только сейчас представили результаты исследования.

Команда египтолога Захи Хавасса и доктора Сары Абдох описывает находку как "семейный портрет" в камне. Она изображает мужчину высокого статуса, стоящего в характерной позе с выдвинутой вперед левой ногой. Его фигура проработана с поразительной анатомической точностью - скульптор тщательно изобразил плечи, грудные мышцы и руки.

Рядом с мужчиной - сидящая на корточках женщина, предположительно его жена, прижавшаяся лицом к его ноге и обхватившая ее руками. А уникальности сцене придает третья фигура - молодая девушка, вероятно, дочь. Ее изображение выполнено в виде барельефа: она тянется к ноге отца и держит в руке гуся - традиционный символ пищи для загробной жизни.

Поскольку в гробнице не сохранилось настенных росписей, эта статуя, по мнению исследователей, выполняла ту же функцию - запечатлевала семью и гарантировала символическое обеспечение провизией в загробном мире.