Почему некоторые воспоминания сохраняются лучше других?

Не все воспоминания одинаково хорошо отлагаются в памяти. Некоторые довольно просто вспомнить — их детали кажутся такими же яркими, как вчера. А другие почему-то выцветают и постепенно забываются. Третьи — пропадают из памяти совсем. Почему? Портал popsci.com рассказал об исследовании, которое ответило на этот вопрос.

© Unsplash

Научная работа, опубликованная в журнале Science Advances, обнаружила, что бытовые воспоминания откладываются в памяти лучше, если они связаны с какими-то важными событиями. Неожиданными, воодушевляющими, эмоциональными. Например, если вы выиграете в лотерею, то наверняка лучше запомните, что делали до или после, даже если ничего особенного в тот день не произошло. Или вы можете хорошо помнить, чем обедали и во что были одеты, если получили плохие новости.

Авторы исследования для примера использовали гипотетического человека, который на прогулке по заповеднику наткнулся на стадо бизонов. Данный «вау-момент» зацементирует не только одно магическое воспоминание, но и множество других, более будничных событий, которые предшествовали ему. Например, случайный камешек, который лежал на тропе, или животное, прятавшееся в траве.

Но какие механизмы в мозге регулируют этот феномен? Разные типы воспоминаний хранятся в отдельных, но связанных между собой регионах мозга. Так, эксплицитные воспоминания, то есть, информация обо всем, что происходило с человеком, хранится в гиппокампе, новой коре и амигдале. Имплицитные воспоминания, вроде моторных функций, находятся в базальных ядрах и мозжечке. Краткосрочные временные воспоминания в основном задействуют префронтальную кору мозга.

А вот большим, важным моментам нашей жизни отведено особое место в системе памяти. Проблема в том, что ученые не могут прийти к соглашению по поводу т.н. ретроактивной и проактивной активизации памяти. Данная концепция покрывает механизм приоритизации воспоминаний сразу после того, как произошло событие. Ранние исследования по этой теме приходили к разным выводам по поводу того, помогает это стабилизировать слабые воспоминания или нет, и помогает ли хранить их в долгосрочной перспективе.

Для того, чтобы показать, что активизация памяти работает, авторы научной работы задействовали почти 650 волонтеров, 10 индивидуальных исследований и ИИ, который изучил широкий набор данных. Нынешний опыт отличается от предыдущих тем, что теперь ученые открыли своего рода шкалу, по которой мозг определяет, какие воспоминания сохранять.

В ходе нескольких экспериментов участникам показывали дюжины изображений, связанных с разными уровнями наград, и на следующий день проводили быстрый тест на память. Проактивные воспоминания (о событиях, произошедших после момента) приходят на ум проще, если они связаны с большим эмоциональным потрясением. Чем сильнее оно врезалось в память, тем выше вероятность, что в воспоминаниях сохранятся все последовавшие события.

Но этот же принцип оказался неприменимым по отношению к воспоминаниям, произошедшим до — ретроактивным. Они лучше отпечатываются в памяти, если у них есть какие-либо визуальные сходства, связывающие их с памятным моментом. Таким образом, резонно предположить, что мозг градирует воспоминания по важности — раньше ученые не рассматривали этот вопрос с подобного ракурса.

Хотя это исследование фокусировалось лишь на базовых механизмах кодирования памяти, его авторы надеются, что опыт поможет заложить фундамент для будущих клинических и прочих исследований, а также поспособствует развитию медицины.