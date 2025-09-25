NASA запускает миссию по изучению «солнечного пузыря»

NASA запускает новую миссию по изучению гелиосферы — прослойки в околосолнечном пространстве, которая состоит из потока солнечных частиц. Из-за быстрого движения этих частиц, гелиосфера не пропускает к Земле большую часть космических лучей. О новой миссии NASA сообщает Phys.org.

Миссия Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) стартовала с Космического центра имени Кеннеди на атлантическом побережье Флориды. С помощью ракеты SpaceX Falcon 9 в космической пространство будет запущен аппарат, который начнет собирать образцы и анализировать потоки движущихся к Земле частиц. В результате миссии ученые надеются узнать больше о «солнечном ветре» — непрерывном потоке частиц, который летит в космос от Солнца. При этом, такие частицы могут влиять на людей в космосе и наносить вред технологическим системам.

Отмечается, что IMAP использует 10 особенных устройств, которые были созданы несколькими организациями для изучения солнечного ветра. Руководство разработкой и постройкой космического аппарата занималась Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

«IMAP поможет нам лучше понять, как космическая среда может навредить нам и нашим технологиям, а также открыть для себя науку о нашем солнечном окружении», — рассказал профессор Принстонского университета и главный исследователь IMAP Дэвид Дж. Маккомас.

