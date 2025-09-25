Ученые выяснили, какие у человечества шансы на встречу с инопланетянами

Условия, необходимые для возникновения разумной внеземной жизни, могут встречаться значительно реже, чем считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Австрийской академии наук, передает Space.com.

По их мнению, на планете может появиться и существовать технологически развитая цивилизация только при наличии ряда требований. Во-первых, ее атмосфера должна содержать достаточное количество углекислого газа, во-вторых, ее биосфера должна сохраняться достаточно долго, чтобы эволюция сложной жизни и последующее появление технологически мыслящих существ успели развиться, и, в-третьих, в ее атмосфере должны доминировать азот и кислород.

Учитывая эти параметры, ученые смоделировали продолжительность существования биосфер на планетах с разными составами атмосферы и сравнили их со временем, необходимым для эволюции технологически продвинутой цивилизации.

«По их расчетам, даже при оптимальных условиях ближайшая к нам подобная цивилизация в Млечном Пути, вероятно, находится на расстоянии порядка 33 000 световых лет. Кроме того, для того чтобы наши уровни развития могли совпасть, такая цивилизация должна прожить по крайней мере около 280 000 лет — а в реальности, возможно, и значительно дольше», — говорится в тексте.

Таким образом шансы на то, что мы сосуществуем с другой разумной цивилизацией в Млечном Пути, очень малы.