Каким было детство в средние века?

Многие люди думают, что жизнь детей в средневековье была сущим кошмаром. Высокая смертность, суровое отношение родителей, мрачные перспективы на будущее — играм и веселью просто не место в такой жизни. Но в реальности это не более чем заблуждение. Портал medievalists.net рассказал, каким на самом деле было детство в средние века.

© Unsplash

Прежде всего, стоит развенчать один популярный миф: в средние века родители любили и оберегали своих детей точно так же, как сегодня. Хотя у разных культур были разные формы проявления этой любви, она была столь же сильной. И количество детей в семье никак не уменьшало объем любви. Хотя люди действительно заводили больше детей, чем сейчас (контрацепция противоречила законам церкви), их не считали расходным материалом, который можно было просто заменить.

От ребенка ожидали, что он с юного возраста будет помогать по дому с теми задачами, которые ему по плечу. Дети могли заботиться о своих братьях и сестрах или домашних животных, помогать переносить продукты, готовить или даже работать в семейном деле. Маленькие отпечатки пальцев, сохранившиеся на средневековой каменной посуде, показывают, что дети участвовали во всех аспектах жизни своей семьи, а доклады коронеров иногда дают представление о том, чем им позволяли заниматься. К сожалению, точно так же, как и современные дети, в средневековье они были уязвимы к несчастным случаям дома, утоплению, падениям или травмам от животных.

Некоторых мальчиков отправляли в местные церковные школы, чтобы обучаться тривиуму и квадривиуму. Обычно из этих ребят воспитывали будущих членов духовенства, как в низшем порядке (клерки, священники), так и в высшем (епископы, доктора, адвокаты). Иногда родители заранее планировали путь своих сыновей — регулярные пожертвования монастырям позволяли «забронировать» место для ребенка. Девочек аналогичным образом отдавали в женские монастыри, где они проводили свою жизнь в изоляции. Но это не было способом избавиться от обузы со стороны родителей (хоть иногда такие случаи и бывали) — на церковную жизнь смотрели как на духовное обязательство, потому что дети были самым дорогим в жизни людей.

Тем не менее, любовь к детям не мешала родителям и учителям пороть их — для коррекции поведения. По факту, такие воспитательные меры даже поощрялись. Неудивительно, что до наших времен дошло много детских стихотворений про вредных учителей.

Мальчиков из благородных семей часто отправляли на воспитание в другие дома, где они могли получить образование, необходимое для успешной взрослой жизни. Ребят от 7 лет начинали учить рыцарскому делу с деревянными мечами, луками и маленькими лошадьми или пони, чтобы они подражали настоящим рыцарям, с которыми жили. Их также обучали читать и иногда писать, как на родном языке, так и на латыни.

Но девочки тоже не были хрупкими куклами. Их учили грамотно управлять домом — на случай, если их будущим мужьям придется передать эти полномочия. Поэтому образование включало в себя все понемногу, от составления бюджета до делегирования, швейного дела и готовки.

Несмотря на несчастные случаи, строгих учителей и домашние дела, детство в средние века было совсем не плохим. Детям всегда давали время на игры, и взрослые заботились о том, чтобы у них обязательно была возможность развлечься. Археологи находили огромное множество игрушек, от маленьких рыцарей до деревянных лошадей, миниатюрных кастрюлек и сковородок. Дети играли с мячами и палками, занимались спортом, осваивали настольные игры. В кулуарах Кентерберийских и Солсберийских монастырей до сих пор сохранились импровизированные доски для игр, вырезанные детьми прямо в лавках.