Windows 11 вышла в лидеры, но Windows 7 неожиданно укрепила позиции

В сентябре 2025 года операционная система Windows 11 закрепила лидерство на мировом рынке персональных компьютеров с долей 50,74%, впервые заметно превысив показатель Windows 10, которая используется на 43,09% устройств. Об этом сообщает IXBT со ссылкой на данные аналитической компании StatCounter.

© Microsoft

Рост популярности Windows 11 эксперты связывают с активными продажами новых ПК и предстоящим завершением поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

Кроме того, неожиданным стал рост доли Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена еще в январе 2020 года. По данным StatCounter, показатель этой ОС увеличился более чем в два раза за последние два месяца: с 2,02% в июле до 3,59% в августе и до 5,2% в сентябре.

Аналитики отмечают, что рост Windows 7 не связан с массовым переходом пользователей с Windows 10. Причины увеличения доли могут быть разными: от корпоративных систем, работающих на устаревшем ПО, до особенностей методологии подсчета. Тем не менее динамика выглядит примечательной на фоне глобального перехода экосистемы Windows к одиннадцатой версии.

