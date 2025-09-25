Астрономы сделали первое прямое изображение новорожденной планеты

Группа ученых в процессе изучения протопланетных дисков с разрывами смогли сделать фотографию новорожденной планеты, которая похожа на Юпитер и Сатурн, какими они могли бы быть 4,5 млрд лет назад. Об этом пишет SciTechDaily.

© Joseph Olmsted/STScI/NASA

Объект был обнаружен с помощью системы адаптивной оптики MagAO-X на телескопах Магеллана в Чили, которая компенсирует колебания земной атмосферы. Планету удалось заснять в системе WISPIT 2, находящейся в 437 световых годах от Земли. Открытие было сделано группой ученых под руководством астронома Лэрда Клоуза из Университета Аризоны и Ришель ван Капеллевен, аспирантки Лейденской обсерватории в Нидерландах.

«По мере формирования и роста планет они поглощают водород из окружающей среды. Когда этот газ обрушивается на них, словно гигантский водопад из космоса, и ударяется о поверхность, появляется чрезвычайно горячая плазма, которая, в свою очередь, испускает особый спектр H-альфа. MagAO-X специально разработан для поиска водорода, падающего на молодые протопланеты, и именно так мы смогли их обнаружить», - пояснил Лэрд Клоуз.

По его словам, планета, обозначенная как WISPIT 2b, представляет собой очень редкий пример протопланеты, находящейся в процессе накопления вещества.

Ученые отметили, что она похожа на то, как могли бы выглядеть Юпитер и Сатурн, если бы им было всего несколько миллионов лет. Планеты WISPIT-2 в десять раз массивнее наших газовых гигантов, однако картинка похожа на фотографию «молодой Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад».

