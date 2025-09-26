Найден череп гигантского древнего пингвина

Окаменелые останки гигантского пингвина нашли в Новой Зеландии. Он жил около 3 миллионов лет назад.

Череп оказался на 31% больше, чем у императорского пингвина – самого крупного из ныне живущих видов. У древнего существа также был более длинный и крепкий клюв.

Останки обнаружили на побережье Таранаки. Ученые отметили, что он жил в гораздо более теплом мире, чем нынешний. Анализ отложений из Таранаки показал, что 3 миллиона лет назад средняя температура в регионе была на 3 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Температура воды достигала 20 градусов Цельсия.

Когда температуры начали снижаться с наступлением плейстоценового ледникового периода около 2,58 млн лет назад, вид исчез. Однако причины его вымирания могли быть не связаны с климатом – так, маленькие хохлатые пингвины успешно пережили похолодание, а крупные виды мигрировали на юг и населили Антарктиду.

Ученые предположили, что крупные пингвины могли быть истреблены хищниками. По их мнению, они жили большими колониями на открытом берегу и могли стать легкой добычей для гигантских орлов или ястребов, живших тогда в Новой Зеландии. Маленькие пингвины гнездились в норах и были лучше защищены. Но это лишь одна из гипотез, сообщает Journal of Paleontology.

