Ученые обсуждают ядерный удар по астероиду 2024 YR4

Ученые всерьез обсуждают возможность ядерного удара по астероиду 2024 YR4, который может столкнуться с Луной в 2032 году. Этот объект был обнаружен в декабре 2024 года и сразу привлек внимание исследователей со всего мира. Его диаметр около 55 метров, что достаточно для разрушений масштаба города, если бы он попал на Землю. Первоначально вероятность удара оценивалась в 3,1%, что вызвало волну тревоги, но последующие наблюдения резко снизили риск столкновения с нашей планетой до менее 0,3%. Теперь основная обеспокоенность связана с Луной. Результаты обсуждений опубликованы на сервере препринтов arXiv.

© Naukatv.ru

Эксперты предупреждают, что удар по Луне приведет к выбросу огромного количества реголита — пыли, мелких камней и обломков. Эти частицы могут увеличить плотность микрометеоритов вокруг Земли в тысячи раз по сравнению с нормальным уровнем, создавая угрозу для спутников, МКС и даже астронавтов. Любое вмешательство в движение астероида должно быть крайне осторожным: неизвестная масса и структура 2024 YR4 повышают риск того, что попытка отклонения приведёт к непредсказуемым последствиям, вплоть до смещения объекта ближе к Земле.

Научная группа обращается к опыту миссии DART НАСА 2022 года, когда космический аппарат успешно сместил орбиту спутника Дидима. Но ситуация с 2024 YR4 сложнее: ограниченное время наблюдений, высокая неопределенность характеристик и возможность критических ошибок делают задачу чрезвычайно рискованной.

Исследователи предлагают стратегию не просто сдвига, а разрушения астероида. Одним из вариантов является миссия по фрагментации объекта, похожая на DART, но нацелена на разрушение, а не отклонение. Если это окажется невозможным, рассматривается ядерная опция: доставка и детонация ядерного заряда на поверхности или рядом с астероидом для разрушения перед столкновением с Луной. Это теоретический сценарий, который пока не проверялся в космосе, но служит важной практической подготовкой.

Миссия должна стартовать между концом 2029 и концом 2031 года, чтобы успеть к пролету астероида в 2032 году. Ученые подчеркивают, что даже при низкой вероятности столкновения с Луной, изучение 2024 YR4 важно для отработки технологий планетарной обороны, включая оценку времени на создание космических аппаратов, разработку миссий и сценариев защиты.

Кроме того, астероид дает ценную информацию о взаимодействии космических объектов с естественными спутниками Земли. Любые модели и миссии, подготовленные к 2024 YR4, могут стать базой для защиты от более крупных и опасных объектов в будущем. Таким образом, даже при небольшой вероятности угрозы, этот случай демонстрирует необходимость планирования и тестирования комплексных стратегий планетарной обороны, где каждая секунда и каждый килограмм топлива могут сыграть критическую роль.