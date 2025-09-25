Ядерная зима: пугающие предостережения российского физика

Портал «Царьград» рассказал историю советского ученого-математика, физика и климатолога Владимира Александрова, ставшего соавтором математической модели «ядерной зимы». Издание подчеркивает, что эта гипотеза повлияла на мировоззрение политиков по всему миру и помогла заключить важнейшие договоры о разоружении.

© Marccophoto/iStock.com

Начало пути

Александров родился в поселке Память Парижской Коммуны Нижегородской области 1 января 1938 года. Окончил школу Раменского района Московской области с серебряной медалью и поступил в МФТИ.

В конце 1970-х годов Александров возглавил лабораторию, где разрабатывал методы вычислительной физики в климатологии и создавал модель общей циркуляции океана и атмосферы.

В рамках соглашения о научном обмене в 1978, 1980 и 1982 годах Александров побывал в командировках в США и обучался в Национальном центре атмосферных исследований (NCAR). Там он имел возможность рассчитывать и проверять свои модели на суперкомпьютере Cray-1.

В 1983 году вошел в группу учёных, который работали над моделью «ядерной зимы».

Ядерная зима

Возможность «ядерной зимы» была впервые предсказана геофизиком Георгием Голицыным в СССР и астрофизиком Карлом Саганом в США. Предполагалось, что поднявшаяся от ядерных взрывов сажа лишит планету солнечного света, из-за чего температура на Земле резко упадет на 15-30 градусов. Ученые предположили, что после этого в мире будет холодно и темно около года.

Из прогнозов следовало, что разница температур над сушей и океанами вызовет ураганы, а сопровождаться природные катаклизмы будут дефицитом продуктов.

Разработанная Александровым математическая модель общей циркуляции атмосферы и океана показала неизбежное резкое падение температуры в случае глобального ядерного конфликта. О результатах своих исследований ученый докладывал на международных конференциях и вызвал широкий общественный резонанс.

Александров подсчитал, что очищение планеты займет около 150 лет, но полного ее восстановления не случится никогда. Он говорил, что в итоге в атмосфере Земли значительно возрастет содержание угарного газа и планета изменится до неузнаваемости.

Проведенное позже компьютерное моделирование показывало, что небольшая ядерная война (с использованием примерно 0,3 процента от мирового арсенала на 2009 год), спровоцирует климатический эффект, сравнимый с малым ледниковым периодом. У гипотезы «ядерной зимы» есть и критики, которые сомневаются, что сажа после ядерных взрывов сможет лишить планету солнца. По мнению некоторых ученых, ядерные взрывы могли бы создать сильный парниковый эффект и, наоборот, ускорить потепление.