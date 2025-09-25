Apple усложнила ремонт iPhone 17 Pro Max за счет новых винтов

Сообщество iFixit разобрало iPhone 17 Pro Max и выявило серьёзные изменения в конструкции устройства.

Apple сделала шаг вперёд в части замены батареи: аккумулятор теперь закреплён в отдельном отсеке и удерживается не только винтами, но и клеем, который разъединяется с помощью слабого электрического тока.

Это решение ускоряет процесс и снижает риск повреждений соседних компонентов, чего не хватало в iPhone 16 Pro с его ненадёжными клеевыми полосками.

Однако компания отказалась от двухстороннего доступа, и теперь почти любой серьёзный ремонт требует снятия экрана. А это остаётся самым уязвимым и дорогим элементом смартфона.

Дополнительные сложности добавляют новые винты Torx-plus — для доступа к батарейному отсеку их потребуется открутить 14. Ещё одним фактором стала интеграция USB-C порта с другими компонентами, что делает его замену трудоёмкой.

Впервые в iPhone появилась испарительная камера охлаждения для чипа A19 Pro — плюс для геймеров и видеоредакторов, но усложнение для сервисных центров.

По итогам iFixit присвоило iPhone 17 Pro Max оценку ремонтопригодности 7 из 10, отметив приоритет дизайна и производительности над удобством ремонта.