Почему все ненавидят самый популярный шрифт Comic Sans?

На протяжении уже десятков лет шрифт Comic Sans способен довести до белого каления даже самых спокойных, вежливых людей на свете. Его используют на открытках, постерах, приглашениях, дорожных знаках — и он стал предметом горячих споров. Портал howtogeek.com рассказал об истории шрифта и том, почему он заслужил свою репутацию.

© Unsplash

Одним прекрасным днем в 1994 году программный менеджер Microsoft Том Стивенс зашел в кабинет дизайнера Винсента Коннаре и спросил, что он думает о шрифте, который использовался в только что запущенном Microsoft Bob. Стивенс показал Коннаре картинку с собакой, и текст в облачке с ее репликой был написан шрифтом Times New Roman. Коннаре в ответ пошутил, что «они не разговаривают в Times New Roman».

Дизайнер был прав. Изучив другие комиксы, он увидел, что текст в подобных облачках обычно написан от руки. Именно эта мысль и привела к созданию Comic Sans: Коннаре начал рисовать буквы, по одной, имитируя стиль Дэйва Гиббонса — иллюстратора популярного британского комикса «Хранители».

Хотя новый шрифт Коннаре не вошел в изначальный релиз Microsoft Bob, позже он появился в Microsoft 3D Movie Maker — схожей программе для создания фильмов, где можно пользоваться мультяшными персонажами, декорациями и эффектами. Другими словами, Comic Sans был разработан для очень специфической цели — комиксов.

Позднее Comic Sans стал одним из стандартных шрифтов в Windows 95 и с тех пор неизменно доступен в Microsoft Word — им мог пользоваться любой обладатель ПК. Коннаре ушел из Microsoft в конце 1990-х, и тогда он не думал, что оставил после себя какое-то наследие. Поэтому вид Comic Sans в официальном фотоальбоме папы Бенедикта XVI от Ватикана или на диаграммах ЦЕРН, посвященных бозону Хиггса, порядком удивил дизайнера.

В реальности детище Коннаре предлагало куда больше практических преимуществ, чем рассчитывал его создатель. Многие организации, работающие над доступностью текста для дислексиков, полагают, что Comic Sans более читаем, чем другие шрифты, потому что в нем меньше повернутых и отраженных форм. Так, гид Британской ассоциации дислексии от 2014 года рекомендует использовать простые, равномерно широкие шрифты «вроде Comic Sans» для того, чтобы делать текстовые материалы читаемыми. По той же логике шрифт любят многие люди, страдающие СДВГ и другими расстройствами обучаемости.

В то же время научная работа от 2022 года выдвинула предположение, что универсальных шрифтов не существует — на это намекает разница в скорости их чтения. Helvetica, Arial и Verdana технически обладают многими характеристиками Comic Sans, но ни один из них не сочетает эти качества так же хорошо, как шрифт Коннаре.

Comic Sans также часто используют в начальной школе. Не только из-за того, что он выглядит забавно, но и потому, что он очень напоминает детский, неуверенный почерк. Естественно, с возрастом люди рано или поздно вырабатывают собственный, уникальный почерк, но Comic Sans — отличный модельный шрифт, способный послужить базой для оттачивания фундаментальных навыков письма.

Так почему тогда люди иронично (и не иронично) ненавидят этот шрифт? Отчасти комедийная неприязнь к Comic Sans подогревается в качестве пародийного инструмента через веб-сайты, блоги, форумы и другие каналы. Но, в то же время, немалая часть людей, высказывающихся против него, также наверняка на дух не переносит грамматические ошибки. И напротив, те, кто обожают Comic Sans, используют его только для того, чтобы раздражать окружающих.

Из-за своей репутации Comic Sans стал не просто шрифтом, но целым культурным феноменом. Возможно, в связи с этим он больше и не используется по своему прямому назначению. Но для неприязни к нему есть хорошие основания: шрифты, добавляющие дополнительные смыслы тексту, не всегда уместны, и в некоторых ситуациях их лучше избегать.